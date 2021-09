Trägerin de Bachmann-Preises: Sharon Dodua Otoo

Ralf Steinberger

Osnabrück . Mit ihrem ersten Roman "Adas Raum" ist Autorin Sharon Dodua Otoo am 15. September Gast der bereits ausverkauften Lesung der Buchhandlung Wenner.

In ihrem ersten Roman "Adas Raum" erzählt Autorin Sharon Dodua Otoo am 15. September in der Buchhandlung Wenner Historie aus dem Blickwinkel von vier Frauen namens Ada in vier verschiedenen Jahrhunderten. Mit