Wenn die Sonne scheint, strahlt auch Paolo Consiglio, Inhaber des Eiscafés Da Paolo am Rosenplatz. Er blickt auf eine Eis-Saison zurück, die so durchwachsen war wie das Osnabrücker Sommerwetter.

Michael Gründel

Osnabrück. In Deutschland hatten wir in diesem Jahr den regenreichsten Sommer seit zehn Jahren, hat der Deutsche Wetterdienst errechnet. Was bedeutet das durchwachsene Wetter für das Geschäft des Osnabrücker Eisverkäufers Paolo Consiglio?

41 Sommer hat Paolo Consiglio inzwischen am Rosenplatz erlebt. Seit 1980 betreibt er sein Restaurant an einem der verkehrsreichsten Plätze in Osnabrück. Sieben Jahre später eröffnete er ein Eiscafé an der Iburger Straße, das 1993 in das Res