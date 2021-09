Wer soll die Solaranlagen bauen? Jürgen Trittin auf Wahlkampftour in Osnabrück

Kämpferischer Routinier: Ex-Bundesminister Jürgen Trittin machte am Mittwoch Station in Osnabrück

Thomas Osterfeld

Osnabrück. Kämpferisch und routiniert hat Jürgen Trittin am Mittwoch in Osnabrück Wahlkampf gemacht. Für die Grünen, für Annalena Baerbock, für OB-Kandidatin Annette Niermann und im Grunde auch für die Solarpflicht. An den Plänen dazu zweifelt ausgerechnet: ein Solarunternehmer.

Manchmal stößt auch ein erfahrener Politiker ausgerechnet da auf Widerstand, wo er ihn vielleicht nicht erwartet hat. "Ich bin skeptisch, was die Solarpflicht der Grünen angeht", sagt Stefan Hagedorn. Hagedorn ist Mitarbeiter der Prowind Gm