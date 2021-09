Q1 eröffnet Tankstelle mit flüssigem Erdgas in Osnabrück

Q1 Energie

Osnabrück. Das Osnabrücker Unternehmen Q1 Energie hat im Osnabrücker Stadtteil Atter, in unmittelbarer Nähe zur A1, eine Tankstelle mit flüssigem Erdgas in Betrieb genommen.

Das gab das Unternehmen in einer Mitteilung bekannt. Die Anlage befindet sich demnach in der Benzstraße 13, unmittelbar an der A1. Nach eigenen Angaben handelt es sich um eine 24/7-Express-Tankstelle. Die mobile Anlage sei mit zwei Dispense