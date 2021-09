Mehr als 2000 Menschen haben Corona-Erstimpfung in Osnabrücker Impfbus erhalten

Der Impfbus hält an Osnabrücker Orten mit viel Publikum.

André Havergo

Osnabrück. Seit Ende Juli tourt ein Bus durch das Osnabrücker Stadtgebiet und bringt Corona-Impfungen zu den Menschen. Jetzt hat die Stadt ein Zwischenfazit gezogen. Die Impfungen gehen aktuell weiter – aber es gibt nur noch einen Impfstoff.

Seit dem Start am 30. Juli haben insgesamt 2360 Impfungen in dem Bus stattgefunden, teilt Stadtsprecher Simon Vonstein mit. 2039 Menschen haben den ersten Piks in dem Gefährt erhalten und waren für Erstimpfungen gekommen. Dabei ist 1079-mal