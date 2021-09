Sorgenvoller Blick in die Zukunft: Eberhard Gillich (links) und Bernhard Kovermann von den Dampflokfreunde sorgen sich um die Zukunft des Steinbrechers am Piesberg.

Foto: Swaantje Hehmann

Osnabrück. Die CDU-Stadtratsfraktion will den Osnabrücker Dampflokfreunden mit einem städtischen Zuschuss helfen, das undichte Dach der alten Steinbrecheranlage am Piesberg zu reparieren.

Die Dampflokfreunde sind nämlich in Not: Das Dach über ihrer Werkstatt und der Garage der Schinkellok ist undicht. Regen läuft auf Werkzeuge und Maschinen. Die Sanierungskosten am denkmalgeschützten Steinbrecher am Piesberg, den die Da