Ein Zuhause für zwei Pflegekinder hat ein Osnabrücker Paar geschaffen. Pflegefamilien werden dringend gesucht.

Michael Gründel

Osnabrück. Sie wollen einem Kind mit einer schwierigen Lebensgeschichte eine Chance geben – eine Chance auf eine Familie. Ein Osnabrücker Paar berichtet, wie und warum es zwei Kinder aufgenommen hat, welche Hilfen es bekommt und warum es andere potenzielle Pflegeeltern ermutigen will. Denn: Pflegefamilien werden dringend gesucht.

„Natürlich gibt es auch schwierige Momente, so wie in anderen Familien auch. Aber ich bin so froh, dass wir die Kinder haben", sagt Andreas Sandmann und blickt zu seiner Frau Petra: „Die haben noch einmal ordentlich Schwung in unsere Famili