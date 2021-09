Mobile Teams sollen auch ab Oktober weiterhin in Stadt und Landkreis Osnabrück für Corona-Impfungen unterwegs sein. (Symbolfoto)

imago images/C3 Pictures

Osnabrück. Ende September schließen die stationären Corona-Impfzentren in Stadt und Landkreis Osnabrück. Doch auch darüber hinaus soll die Impfkampagne fortlaufen – und das nicht nur über niedergelassene Ärzte. Weiterhin sollen mobile Teams unterwegs sein.

Die 50 Impfzentren in Niedersachsen werden in mobile Impfteams (MIT) umgewandelt, die an die örtlichen Gesundheitsämter angeschlossen sind, teilte das Gesundheitsministerium gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden am Dienstag in Hanno