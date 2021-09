Pattbrede und Ameldungstraße in Osnabrück werden gesperrt

Die Pattbrede und die Ameldungstraße in Osnabrück werden voraussichtlich bis Herbst 2022 gesperrt. (Symbolbild)

David Ebener

Osnabrück. Die Pattbrede und die Ameldungstraße im Osnabrücker Stadtteil Schölerberg werden von Montag, 13. September, an abschnittsweise gesperrt. Die Bauarbeiten dauern bis voraussichtlich Ende 2022.

Wie die Stadtwerke in einer Pressemitteilung ankündigen, plant ihre Netztochter SWO Netz in diesen Straßen Arbeiten an einer Wassertransportleitung sowie den Versorgungsleitungen.Die insgesamt zwei Bauphasen betreffen den gesamten Bereich z