Konflikte im Skatepark: OSB plant separate Anlage für Scooter in Osnabrück

Viele Scooter-Fahrer nutzen aktuell den Skatepark an der Liebigstraße in Osnabrück. Der OSB plant für sie eine separate Anlage, um den Konflikt zu entschärfen.

Jörn Martens

Osnabrück. Im Skatepark an der Liebigstraße in Osnabrück kommen sich Skater und Scooter regelmäßig ins Gehege. Der OSB arbeitet an einer Lösung des Konflikts und plant eine separate Anlage im Stadtgebiet – extra für Scooter.

In diesem Artikel erfährst Du:Welche Pläne es bislang für eine neue Anlage gibt.Welche Standorte für eine Scooter-Anlage im Stadtgebiet in Frage kommen.Wie Du Dich als Scooter an der Planung beteiligen kannst.Hartmut Damerow, beim Osnabrück