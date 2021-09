Ellerstraße in Osnabrück für Bauarbeiten rund zwei Wochen gesperrt

Autofahrer aufgepasst: Im Osnabrücker Stadtteil Dodesheide wird ein Abschnitt der Ellerstraße bis voraussichtlich Ende September in beiden Richtungen gesperrt. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Ein Abschnitt der Ellerstraße in Osnabrück muss für etwa zwei Wochen komplett für den Verkehr gesperrt werden. Die Busse der Linie 15 müssen eine Umleitung fahren.

Die Vollsperrung beginnt am Montag, 13. September, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke. Gesperrt ist dann der Abschnitt zwischen den Einmündungen zur Sulinger Straße und zur Straße In der Dodesheide. "Voraussichtlich Ende September