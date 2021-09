Robin Schulz im Party-Bademantel: So haben es die Veranstalter erlebt

Michel Kröger (links) von der Landjugend Wallenhorst konnte Robin Schulz beim Sommer-Open-Air nicht nur bedienen, sondern auch ein Foto mit ihm aufnehmen. Auch Comedian Udo Bönstrup (rechts) war dabei.

Michel Kröger

Wallenhorst. Überrascht wurden Besucher wie Veranstalter der Landjugend-Party in Wallenhorst am vergangenen Samstagabend von Robin Schulz, der mit Bademantel und zunächst ohne Impfnachweis erschien. Wie fühlt es sich an, einem Star-DJ den Eintritt zu verweigern?

Gegen 23 Uhr erschien Robin Schulz mit mehreren Begleitern auf dem Summer Open Air in Wallenhorst. Als Ludwig Uhlenkamp, Veranstalter der Landjugend-Party, vom Sicherheitsdienst verständigt wurde, erkannte er den berühmten DJ sofort: „