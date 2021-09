Stadtwerke Osnabrück reparieren Kanaldeckel in Lotter Straße

In zwei Nächten rücken Arbeiter auf der Lotter Straße in Osnabrück an. 35 Schachtdeckel müssen saniert werden. (Symbolfoto)

David Ebener

Osnabrück. Die Stadtwerke Osnabrück setzen die nächtlichen Reparaturen von Kanaldeckeln im Stadtgebiet fort. In zwei Nächten rücken Bauarbeiter in der Lotter Straße an.

Mittwoch- und Donnerstagnacht sind dort 35 Schachtdeckel an der Reihe, heißt es in einer Stadtwerke-Mitteilung. Die Arbeiten der Stadtwerke-Netztochter SWO Netz GmbH finden zwischen 20 und 5 Uhr statt. So sollen die Einschränkungen für den