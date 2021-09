Füße in den Sand, Kopf frei: Die neuen Schauspieldirektoren Christian Schlüter (Mitte) und Claudia Lowin (rechts) auf Tuchfühlung mit dem potenziellen Publikum.

Thomas Osterfeld

Osnabrück. Die neue Leitung des Theaters Osnabrück steckt den Kopf nicht in den Sand. Ganz im Gegenteil: Im „Theatre on the Beach“ vor dem Großen Haus am Domhof stellte sich das Team um Intendant Ulrich Mokrusch in Form eines „Speed-Datings“ den Fragen der Passanten.

Die vor dem Theater aufgebaute Strandbar mit Bühne erfreut sich bei anhaltendem Spätsommerwetter anhaltender Beliebtheit. Neben Konzerten und Kostproben aus Tanz und Schauspiel, die mitunter auch zum Mitmachen einladen, eröf