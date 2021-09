Zu Besuch im Felix-Nussbaum-Haus: Der deutsch- niederländische Autor und Historiker Lutz van Dijk.

Bodo Niendel

Osnabrück. Kein Unbekannter ist der in Kapstadt lebende Autor Lutz van Dijk in Osnabrück – zumal in Schulen, die er immer wieder besucht und die sein Waisenkinderprojekt "Hosika" in Südafrika regelmäßig unterstützen. Nun stellt er im Felix-Nussbaum-Haus sein neues Buch vor.

Diesmal geht es aber nicht um Afrika, sondern um jüdische Leben von der Antike bis zur Gegenwart. Beginnend mit biblischen Figuren wie Moses oder Abraham, die auch für andere Weltreligionen bedeutsam sind, spannt van Dijk den Boge