Am Sonntag ist Kommunalwahl. Wer wird Osnabrücks neuer Oberbürgermeister? Wer gewinnt welche Stadtwahl? Auf noz.de halten wir Sie auf dem Laufenden!

Jörn Martens

Osnabrück. Am Sonntag, 12. September 2021, ist Kommunalwahl. In Osnabrück wird ein neuer Oberbürgermeister gewählt, in zahlreichen Kommunen und Samtgemeinden in der Region Osnabrück stehen unter anderem Bürgermeister und Gemeinderäte zur Wahl. Wir halten Sie an diesem Tag in unseren digitalen Produkten über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.