Bergfest am Osnabrücker Piesberg bietet unter 3G-Bedingungen ein Stück Normalität

Zwei historische Eisenbahnen der Dampflokfreunde brachten Besucher zum Bergfest.

Michael Gründel

Osnabrück. Etwas Normalität in Corona-Zeiten war am Sonntag rund um das Piesberger Gesellschaftshaus in Osnabrück zu erleben. Das alle zwei Jahre stattfindende Bergfest lockte zahlreiche Besucher.

Was sicher nicht alle wissen: Schon seit 1832, mitten in der wirtschaftlichen Blütezeit des Kohleabbaus, gehörte das Bergfest zu den großen gesellschaftlichen Ereignissen in Osnabrück. Doch nach der Schließung der Zeche Piesberg geriet das