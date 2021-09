Feldbahn-Verein sagt geplanten Fahrtag am Osnabrücker Piesberg ab

Aus dem Schmalspurgleis durch die Piesberger Landschaft: Dieses Foto von der ersten Fahrt der Feldbahn wurde mit Hilfe einer Drohne aufgenommen. Am Wochenende fahren die Bahnen jedoch nicht.

Stadt Osnabrück/Sergej Tissen

Osnabrück. Anfang August wurde die verlängerte Feldbahnstrecke am Piesberg in Osnabrück feierlich eröffnet. An diesem Sonntag, 5. September, werden Besucher des Bergfests jedoch nicht mit den Bahnen fahren können.

Die eigentlich geplanten nächsten Feldbahnfahrten fallen aus, teilt der Verein Feldbahn Piesberg Osnabrück mit – "[...] zum Schutz ihrer großen, vor allem aber zum Schutz ihrer begeisterten kleinen und kleinsten Fahrgäste [...]".