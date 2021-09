Spendenlauf in Osnabrück zugunsten von Menschen mit Behinderungen

Sabine Brose/imago images

Osnabrück. Unter dem Motto „Bewegung für Inklusion“ findet am Samstag, 11. September, in Osnabrück ein Spendenlauf statt. Veranstaltet wird der Lauf von der Patsy & Michael Hull Foundation.

Los geht es um 10 Uhr am Gerberhof 10 in Osnabrück. Um 13 Uhr ist ein gemeinsames Grillen geplant. Gelaufen wird in Zweierteams – eines davon stellen die Osnabrücker Sportler Michael Hull und John McGurk. Der Erlös ist für den wöchentlichen