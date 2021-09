Im Osnabrücker Rathaus arbeiten nicht zuletzt auch die 50 Ratsmitglieder. Hierfür erhalten sie eine monatliche Aufwandsentschädigung.

Kim-Khang Tran

Osnabrück. Gewählt wird in Osnabrück am Sonntag, 12. September, nicht nur ein neuer Oberbürgermeister, sondern auch ein neuer Rat der Stadt. So mancher Bürger denkt, dass ein Sitz im Kommunalparlament eine ziemlich lukrative Angelegenheit ist. Stimmt das?

Gleich vorweg: Ratsmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit kein Gehalt, sondern eine Aufwandsentschädigung. Aufwandsentschädigung Was ist eine Aufwandsentschädigung? Bei einer Auf