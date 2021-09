Der Kreistag vertritt die Interessen der Bevölkerung im Landkreis Osnabrück. Welche Partei hat nach der Wahl am 12. September die Macht im Kreistag? (hier ein archiviertes Luftbild des Kreishauses am Osnabrücker Schölerberg)

Foto: David Ebener / Grafik: Matthias Michel

Osnabrück. FMO, A33-Nord & Co: Was sagen die Parteien kurz vor der Kommunalwahl am 12. September zu den Top-Themen im Osnabrücker Land? Die Parteien im Kreistag haben unsere Fragen beantwortet – in jeweils 280 Zeichen: der große Wahl-Check.

Die Themen und die Fragen hat unsere Redaktion ausgewählt, die Antworten haben die Kreistagsfraktionen und Wählergemeinschaften schriftlich geschickt. Die Vorgabe war: Die Antworten von CDU, SPD, Grüne, FDP, AfD, Die Linke, CDW/W und UWG so