Der Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) in Greven konnte seine Passagierzahlen in den Sommerferien im Vergleich zu 2020 verdreifachen.

dpa/Friso Gentsch

Osnabrück. Die Zahl der Fluggäste am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) ist während der Sommerferien 2021 in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen kräftig gestiegen. Trotz der Corona-Pandemie starteten 125.000 Passagiere vor allem in die Mittelmeer-Länder.

Damit begrüßte der FMO in diesem Zeitraum nicht nur viel mehr Passagiere als in den Sommerferien des vorigen Jahres, sondern verzeichnete auch bereits 60 Prozent des Volumens des Vorkrisenjahres 2019, heißt es in einer Pressemitteilung des