Am Samstag, 4. September, werden in den Impfzentren in der Region zum letzten Mal Spritzen für Erstimpfungen mit dem Präparat von Biontech aufgezogen. (Archivfoto)

David Ebener

Osnabrück. Der Rückbau der Corona-Impfzentren in Stadt und Landkreis Osnabrück rückt näher. Wer noch eine Impfserie mit Biontech starten will, hat dazu am Samstag, 4. September, die letzte Gelegenheit. Danach steht in den Zentren nur noch ein Präparat zur Verfügung.

In Georgsmarienhütte stehen am Samstag von 9 bis 12 Uhr und in Wallenhorst von 9 bis 15 Uhr die Präparate von Biontech und Johnson & Johnson bei den letzten freien Impfungen in den Impfzentren zur Verfügung. "Nach mehr als neun Monaten