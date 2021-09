Corona-Infektion in der Schule: Wer muss wann in Quarantäne?

In Stadt und Landkreis Osnabrück hat der Unterricht nach den Sommerferien wieder begonnen. (Archivfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Zum Start ins neue Schuljahr dürfte besonders Eltern diese Frage umtreiben: Was passiert, wenn ein Mitschüler meines Kindes mit Corona infiziert ist? Wer muss alles in Quarantäne? Der Osnabrücker Gesundheitsdienst orientiert sich aktuell an den Empfehlungen des Landes und des RKI – plant jedoch Änderungen.

Zum Beginn des neuen Schuljahrs, das am Donnerstag, 2. September, gestartet ist, nutzt der Gesundheitsdienst für die Region die Empfehlungen des RKI zum Kontaktpersonen-Management und Empfehlungen des Niedersächsischen Landesgesun