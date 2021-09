„Tobi, der Brotbäcker“ backt in Osnabrück mit Salz, Wasser, Mehl und Zeit

Salz, Wasser und Mehl sind die Grundzutaten der Brote von Andreas Torbecke, der am Freitag, 3. September, seine Bäckerei an der Lotter Straße unter dem Namen "Tobi der Brotbäcker" eröffnet.

Thomas Osterfeld

Osnabrück. Unser tägliches Brot gibt uns im neuen Geschäft „Tobi, der Brotbäcker“ in der Lotter Straße 115 zu kaufen. Es ist besonderes Brot, sagt Bäckermeister Andreas Torbecke.

Wer zur passenden Zeit kommt, kann sehen, wie Torbecke sein Brot backt. Er geht dafür nicht in eine separate Backstube. Seine Bäckerei an der Lotter Straße, in dem zuvor die innerhalb der Straße umgezogene Boutique „Laufsteg“ und der Pop-up