Wasim Hamzeh darf nicht, würde aber gerne wählen gehen.

Laura Nowak

Osnabrück. Am 12. September wählt Osnabrück die Ratsmitglieder sowie den neuen Oberbürgermeister oder die neue Oberbürgermeisterin. Wie ist das Stimmungsbild in der Innenstadt von Osnabrück?

In diesem Artikel erfährst Du: Wann und was gewählt wird und wer wählen darf Was andere junge Osnabrücker über die Wahl denken Warum die Wahl wichtig istDas Stimmungsbild in der Osnabrücker Innenstadt haben wir auch im Video eingefangen:Vid