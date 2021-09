Kunde greift Mitarbeiterin der Osnabrücker Stadtwerke rassistisch an

Eine Mitarbeiterin der Stadtwerke Osnabrück ist per E-Mail rassistisch beleidigt worden. Das Unternehmen prüft derzeit rechtliche Schritte gegen den nun ehemaligen Kunden.

Michael Gründel

Osnabrück. Ein Kunde der Stadtwerke Osnabrück hat sich in einer E-Mail über eine Unternehmensanzeige ausgelassen, die eine junge schwarze Frau zeigt. Was er nicht wusste: Bei der Frau handelt es sich nicht um ein Model, sondern um eine Stadtwerke-Mitarbeiterin, die das Schreiben direkt erreichte.

Die 29-Jährige arbeitet als Assistentin im Bereich "Markt und Kunde". Ihren Namen will sie lieber nicht nennen, es reicht schon, dass ihr Gesicht auf Werbetafeln in der ganzen Stadt und unter anderem in den "Osnabrücker Nachrichten" zu sehe