NOZ-Botin Ivonne Riesberg kennt jeden Winkel ihres Bezirks in Osnabrück

Für viele Menschen beginnt der Tag mit einer Tasse Kaffee und einer frisch gedruckten Zeitung. Ivonne Riesberg (42) und ihre 749 Kollegen in Stadt und Landkreis Osnabrück sorgen dafür, dass die Morgenlektüre täglich in den Briefkästen landet.

Monika Vollmer

Osnabrück. 750 Frühaufsteher sorgen dafür, dass in der Stadt und im Landkreis Osnabrück die Neue Osnabrücker Zeitung jeden Morgen pünktlich im Briefkasten liegt. Zum Internationalen Tag des Zeitungsausträgers am 4. September haben wir eine unserer Zustellerinnen bei ihrer Arbeit begleitet.

Die Nacht ist rabenschwarz und kühl, der Mond wolkenverhangen. Ab und an heult von der nahen Iburger Straße in Osnabrück der Motor eines Autos auf, die meiste Zeit ist es jedoch ganz still. Ivonne Riesberg ist um Mitternacht aufgestanden. D