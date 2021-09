Die in Osnabrück aufgewachsene Katharina Pötter kandidiert für die CDU als Oberbürgermeisterin bei der Kommunalwahl 2021.

Jörn Martens

Osnabrück. Katharina Pötter hat in den vergangenen Monaten im Krisenmodus gearbeitet. Am 12. September tritt Osnabrücks Corona-Krisenmanagerin bei der Oberbürgermeisterwahl an. Die Juristin und dreifache Mutter will "einfach machen", statt jahrelangem Warten auch mal auf unkonventionelle Zwischenlösungen setzen und die Innenstadt beleben – auch wenn das eine peinliche Erinnerung weckt.

Die 42-Jährige ist in Osnabrück aufgewachsen. Hier ist ihre Heimat. Selbst, als sie eine Station ihres Studiums in Bremen absolvierte, ist sie der Friedensstadt treu geblieben und lieber gependelt als wegzuziehen. Damals hatte sie eine Wohn