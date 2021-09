Ossensamstag & Co – Narren blicken trotz Corona optimistisch auf neue Session

„Osna Helau!“: Tausende Besucher sind in den vergangenen Jahren zum Ossensamstag in die Osnabrücker Innenstadt gekommen. Ob das 2022 wieder möglich sein wird? Der BOK ist trotz Corona optimistisch. (Archivfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Der Bürgerausschuss Osnabrücker Karneval (BOK) will im kommenden Jahr wieder Karneval feiern. Die Narren sind trotz der noch immer nicht überwundenen Pandemie entschlossen, die Session nicht wieder ausfallen zu lassen. Die Planungen für Ossensamstag und Co unter Corona-Bedingungen laufen bereits – doch wie das närrische Treiben am Ende genau aussehen wird, ist noch unklar.

"Je mehr sich impfen lassen, um so zuversichtlicher können wir unsere zukünftigen Karnevalsveranstaltungen durchführen", wird René Herring in einer BOK-Mitteilung zitiert. Mit Zutrittsbeschränkungen nach dem 3G-Prinzip – geimpft, genes