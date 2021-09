Am Samstag Hubschraubereinsatz am Osnabrücker Hauptbahnhof

Bahnhofsgebäude von außen am Hauptbahnhof Osnabrück.

Kim-Khang Tran

Osnabrück. Die nächste Bauphase für das neue elektronische Stellwerk (ESTW) der Bahn in Osnabrück steht an. Aufgrund der Unzugänglichkeit einiger Areale am Hauptbahnhof kommt bei den Bauarbeiten sogar ein Hubschrauber zum Einsatz.

Die Bauarbeiten laufen bereits seit Ende April 2016. Am kommenden Samstag, 4. September, zwischen 8:10 und 15:30 Uhr, startet einer Bahnsprecherin zufolge ein weiterer Abschnitt. 30 alte Signalanlagen, verteilt über den gesamten oberen Bahn