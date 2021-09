Rosins Restaurants: Warum die Wirtin des "Bei Tony" beide Lokale in Osnabrück behält

Der Kochlehrmeister und seine unbelehrbaren Küchenschüler: Frank Rosin riet Lyudmila Bickel und ihrer rechten Hand Mohamad Imou, sich von einem der beiden Restaurants "Bei Tony" zu trennen. Warum gibt es beide Läden immer noch?

Osnabrück. Frank Rosin kam, schimpfte und verschwand. Was bleibt, nachdem seine Sendung "Rosins Restaurants" kaum ein gutes Haar an den Kochkünsten der Osnabrücker Wirtin Lyudmila Bickel gelassen hat? Eine Frau, die kämpfen will.

Übers Wochenende hat sich der Sturm etwas gelegt, der über Lyudmila Bickel hinweggefegt war. Die Osnabrücker Gastronomin selbst hat die Reality-TV-Sendung noch immer nicht geschaut, die für diesen Sturm verantwortlich ist. "Ich tr