In Georgsmarienhütte musste ein brennender Baum gelöscht werden. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Georgsmarienhütte. In Georgsmarienhütte ist ein brennender Baum gerade rechtzeitig entdeckt worden. Hätte es in den vergangenen Tagen nicht so viel Niederschlag gegeben, wäre die Gefahr eines Waldbrandes groß gewesen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Gegen 13.25 Uhr entdeckten einige Wanderer auf ihrem Betriebsausflug am Montagmittag Rauch und Flammen. In dem Waldstück zwischen Varusturm und Waldbad in Georgsmarienhütte stand ein hohler Baum in Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr