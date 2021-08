Moskaubad in Osnabrück: Freibad beendet Saison – Hallenbad öffnet

Endspurt für die Freibadsaison in Osnabrück: Das Moskaubad-Freibad schließt am Sonntag, 5. September 2021.

Stadtwerke Osnabrück/Bettina Meckel-Wolff

Osnabrück. Im Moskaubad steht der Wechsel von der Sommersaison in die Wintersaison bevor: Wer noch einmal das Freibad besuchen will, hat dazu am kommenden Sonntag die letzte Chance für dieses Jahr. Das Dschungel-Spielangebot auf der Freibadliegewiese ist hingegen noch mehrere Wochen offen.

Das Freibad öffnet am 5. September ein letztes Mal die Türen für Besucher – von 8.30 bis 20.30 Uhr. Die Öffnungszeiten von Freibad und Dschungel sind bis dahin in feste Zeitfenster eingeteilt. Tickets müssen vorab online gebucht werden. Das