Inzidenz in Osnabrück über 100: Was bedeutet das?

In Summe hat das RKI für die Stadt Osnabrück in den vergangenen sieben Tagen (Stand 7. September) 165 Corona-Neuinfektionen registriert. Im Landkreis Osnabrück gab es in einer Woche 214 neue Fälle. (Symbolfoto)

imago images/Michael Bihlmayer

Osnabrück. Die 7-Tage-Inzidenz für die Stadt Osnabrück ist zuletzt weiter gestiegen. Mittlerweile liegt der RKI-Wert erstmals wieder im dreistelligen Bereich. Was heißt das für die Corona-Regeln?

Für die Stadt Osnabrück meldet das Robert-Koch-Institut am Dienstag, 7. September, 100,5 Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Am Vortag, Montag, 6. September, lag die Inzidenz bei 95,0. Im Landkreis liegt die In