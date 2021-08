Startschuss für den Outdoor-Fitness-Park der Ameos-Klinik. Von links: Heinz-Dieter Pees vom Rotary Club Osnabrück-Süd, Sporttherapeutin Elisabeth König, Gärtnereileiter Martin Leigers, Klinikdirektorin Cornelia Koch, Sporttherapeut Robin Schilling und Ergotherapeutin Rieke Schmidt.

Hermann Pentermann

Osnabrück. Am Ameos-Klinikum Osnabrück ist ein Outdoor-Fitness-Bereich eröffnet worden. Diesen können nicht nur die Patienten des psychiatrischen Krankenhauses nutzen, sondern auch Spaziergänger, Jogger und Walker. Die Geräte bieten unweit des Bürgerparks Möglichkeiten für eine ganze Bandbreite an Übungen.

Der Rasen ist frisch gemäht, die Fitnessgeräte aus Edelstahl sind blitzblank. Die neue Anlage befindet sich in einem „halb-öffentlichen“ Bereich am Haus 31 in der Knollstraße, in dem unter anderem die Sport- und Bewegungstherapie des Ameos-