79-jährige Frau bei Raubüberfall in Osnabrück schwer verletzt

Zwei junge Frauen haben in Osnabrück eine Seniorin überfallen und ihr das Portemonnaie gestohlen. Die Frau wurde dabei schwer verletzt. (Symbolbild)

imago images/Felix Koenig

Osnabrück. Eine 79-jährige Frau ist am Sonntag in der Rehmstraße überfallen, ausgeraubt und schwer verletzt worden. Eine 18-Jährige hat mittlerweile ein Geständnis abgelegt. Außerdem gab eine 17-Jährige zu, an dem Überfall beteiligt gewesen zu sein.

Nach Angaben der Polizei wurde die Seniorin gegen 14.30 Uhr an der Rehmstraße/Ecke Heinrichstraße von den beiden jungen Frauen angesprochen und um Kleingeld für eine Busfahrkarte gebeten. Als die Dame dem nachkommen wollte und ihre Handtasc