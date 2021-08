Im Schutze der Dunkelheit machen der Polizei häufig auch Minderbemittelte Arbeit - Symbolfoto.

Patrick Seeger

Osnabrück. Nicht der allerfähigste Einbruchsexperte war offenbar in der Nacht zum Sonntag an einem Kiosk an der Hermannstraße in Osnabrück zugange.

Zwischen Freitagabend, 19 Uhr, und Samstagmorgen, 4.10 Uhr, versuchte der Unbekannter laut Polizei in den Kiosk einzubrechen. Er benutzte einen Backstein, um die Scheibe der Eingangstür einzuwerfen und sich so Zugang zum Inneren des Gebäude