Steinewerfer verletzen Ehepaar in Osnabrück am Ickerweg

Um die Steinewerfer zu ermitteln, ist die Polizei auf Zeugen angewiesen. Symbolfoto

Polizei

Osnabrück. Leicht verletzt wurde ein älteres Ehepaar am Samstagnachmittag durch Steine, die Jugendliche auf sein Grundstück am Ickerweg in der Dodesheide warfen.

Gegen 16.30 Uhr hatten die Jugendlichen laut Polizeibericht aus einer Kleingruppe heraus offenbar gezielt Steine auf das Grundstück geworfen. Dabei trafen die Unbekannten die 63-jährige Frau und ihren 70-jährigen Ehemann und verletzten sie