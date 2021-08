„Dancer Luciee“ alias Elsa Heise (links) tanzte in der Inszenierung "Mit ohne Fallschirm" von Designerin Annette E. Schneider (rechts), die am Samstag im "Paletot" ihre neue Mode-Kollektion "Sensitiv Power" in den Martinihöfen vorstellte.

Jörn Martens

Osnabrück . Die Modedesignerin Anke E. Schneider hat ihre Kollektion „Sensitiv Power“ in den Martinihöfen in Osnabrück vorgestellt. Sie erklärt, warum ihre Mode die in der Corona-Zeit entstandenen Wunden symbolisieren soll.

Eine neue Farbe ist in Paletot-Loft eingezogen: Ein „dreckiges Rosa“, wie die Modedesignerin Anke E. Schneider den Rosafarbton definiert, der absichtlich ins warme Grau beziehungsweise Braun geht. Und das hat seinen Grund: „Mein Rosa ist ni