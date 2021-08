Neues Team des Theaters Osnabrück stellte sich an der Strandbar vor

Intendant Ulrich Mokrusch (Mitte) und sein neues Team: (v. l.) Claudia Lowin (Leitende Dramaturgin), Tanja Spinger (Künstlerische Leiterin Junge Bühne), Christian Schlüter (Leitender Regisseur), Juliane Piontek (Leitende Dramaturgin für Musiktheater und Tanz), Marguerite Donlon (Tanzdirektorin) und Norbert Schmittberg (Künstlerischer Betriebsdirektor).

Swaantje Hehmann

Osnabrück. „Theatre on the Beach“ lautete das Stichwort, als der neue Intendant des Theaters Osnabrück am frisch aufgeschütteten Sandstrand sein Team und die neuen Ziele seines Hauses vorstellte.

Riesenrad und Kinderkarussell vermitteln vor dem Dom zurzeit Kirmesatmosphäre. Doch die akustische Kulisse passte am Wochenende nicht wirklich. Klassischer Operngesang drang ans Ohr. Dementsprechend irritiert wirkte mach ein Passant, der si