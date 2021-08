Ab dem 2. September 2021 ändert sich der Busfahrplan in der Region Osnabrück. (Archivbild)

Gert Westdörp

Osnabrück. Mit Beginn des neuen Schuljahres ändert sich der Busfahrplan in der Region Osnabrück. Die Anpassungen, die die Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS) nun verkündet hat, gelten ab kommendem Donnerstag, 2. September.

Osnabrück: Am Westerberg gilt demzufolge ein neues Fahrplankonzept: Die Campuslinie 16 wird ab der Haltestelle „Campus Westerberg“ (Sedanplatz) in Richtung Eversburg/Büren verlängert. Die bisherige Linie 11 geht in die Linie 16 über un