Wo man sich in Osnabrück noch gratis auf Corona testen lassen kann

In der Region Osnabrück gilt mit der neuen Inzidenzstufe auch wieder eine Testpflicht – wenn auch nur für Ungeimpfte. (Symbolbild)

Jörn Martens

Osnabrück. Angesichts gestiegener Neuansteckungen greift in Osnabrück nun an vielen Orten die 3G-Regel: Geimpft, genesen – oder getestet. Allerdings sind einige Testzentren schon wieder geschlossen worden. Wo können sich die Osnabrücker noch auf das Coronavirus untersuchen lassen?

Die Testpflicht gilt nur für Menschen, die nicht entweder vollständig geimpft oder von Covid-19 genesen sind. Diese Gruppe wird bis auf Weiteres unter anderem in der Innengastronomie, in Hotels, in Fitnessstudios oder beim Friseur einen akt