Große Freiluft-Kunstausstellung in der Heger Straße

Von der Upcycling-Giraffe bis zum Angela-Merkel-Porträt: Beim Walk of Art in der Heger Straße präsentieren 37 Künstler die unterschiedlichsten Arbeiten, die während des Lockdowns entstanden.

Thomas Osterfeld

Osnabrück. Als Verlängerung der Kulturnacht in den nächsten Tag hinein war der Walk Of Art gedacht. Wegen der Regenprognose um eine Woche verschoben findet die Freiluftkunstausstellung in der Heger Straße statt, obwohl die Kulturnacht coronabedingt abgesagt wurde.

Die Resonanz war überwältigend: Als der Osnabrücker Künstler und Gastronom Thomas Jankowski in seinem Bekanntenkreis die Idee verbreitete, am Tag nach der Kulturnacht in der Heger Straße eine Freiluft-Kunstauss