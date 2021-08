Die „Kidical Mass“ im September 2020: Mehr als 300 Kinder und Erwachsene waren dabei.

Archivfoto: André Havergo

Osnabrück/Melle. Im September fordern die Teilnehmer zweier sogenannter „Kidical Masses“ mehr Platz Platz und Sicherheit für Kinder, die auf dem Fahrrad unterwegs sind. Auch Melle ist in diesem Jahr erstmals dabei.

Am 5. September treffen sich Kinder und Erwachsene um 14 Uhr am Willy-Brandt-Platz in Osnabrück. Für ein Unterhaltungsprogramm sorgen Andreas Ottmer und Allan Ware, teilten der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club Osnabrück (ADFC) sowie der „Ra