Einpackt in einer Plastiktüte transportierte der Fahrer die 60.000 Euro im Kofferraum des Autos.

Hauptzollamt Osnabrück

Osnabrück/Gildehaus. Osnabrücker Zöllner haben am Mittwoch bei einer Fahrzeugkontrolle an der Autobahn A30 bei Gildehaus 60.000 Euro in bar sichergestellt.

Nach Angaben der Beamten war der Fahrer des Wagens zuvor aus den Niederlanden eingereist. Die Frage, ob er Waffen, Betäubungsmittel oder Bargeld bei sich habe, habe er verneint. Die Beamten hätten sich entschlossen, das Auto zu durchsuchen.