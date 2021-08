Spätestens ab 2030 sollen Züge bundesweit im sogenannten Deutschlandtakt fahren. In unserer Region könnte dazu ein Ausbau der Bahnstrecke Osnabrück–Löhne notwendig werden.

Osnabrück. Der Bund erwägt, die Bahnstrecke Osnabrück–Löhne für 190 Millionen Euro auszubauen. Zugfahrten zwischen Osnabrück und Hannover könnten sich dadurch um drei Minuten verkürzen, heißt es. Die regionale Wirtschaft jubelt, Fahrgastvertreter bleiben skeptisch.

Zur Vorbereitung des sogenannten Deutschlandtakts fließt möglicherweise auch in unserer Region viel Geld in bessere Schienenwege. Denn ab sofort kommt auch die Bahnstrecke Osnabrück–Löhne für einen Ausbau ernsthaft in Betracht. Entsprechend