Die Professoren haben vier Minuten Zeit, um die Fragen zu beantworten. Wer überzieht, dem wird die Rote Karte gezeigt.

Jörn Martens

Osnabrück. Das Osnabrücker Wissensforum geht am 12. November in die 14. Auflage. An diesem Abend werden Professoren der Universität wieder zahlreiche spannende Fragen beantworten. Diese können ab jetzt eingesandt werden.

Wann findet das Wissensforum in diesem Jahr statt? Das 14. Wissensforum der Universität Osnabrück und der Neuen Osnabrücker Zeitung findet am Freitag, 12. November, zwischen 18 und 21.30 Uhr in der Aula des Schlosses statt. Moderiert wird d