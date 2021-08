So finden Osnabrücks Friseure und Gastwirte die 3G-Regel

Friseursalons, Restaurants und viele weitere Branchen müssen sich nun an die neue 3G-Regelung halten – so wie hier an der Osnabrücker Johannisstraße.

Kim-Khang Tran

Osnabrück. Im Osnabrücker Stadtgebiet gilt nun in vielen zusätzlichen Bereichen die sogenannte 3G-Regel. Was sagen die Betreiber von Friseursalons, Restaurants, Massagepraxen und Fitnessstudios dazu?

Vor allem in Innenbereichen sind die Corona-Regeln damit nach den Vorgaben der Landesverordnung verschärft worden, da die 7-Tage-Inzidenz in der Friedensstadt zuletzt mehr als fünf Werktage in Folge über 50 lag. Wer eine vollständige Impfun