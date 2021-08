Was es mit der Strandbar am Osnabrücker Theater auf sich hat

Das Theater Osnabrück eröffnet ab Freitag mitten in der Osnabrücker Innenstadt eine Beachbar.

Elena Werner

Osnabrück. Am Osnabrücker Theater nimmt eine Strandbar nach und nach Gestalt an. Was hat es damit auf sich? Wir haben nachgefragt.

Noch laufen die Vorbereitungen: Ab Freitag will sich das neue Ensemble des Osnabrücker Theaters vorstellen. Dafür wird nun Sand für eine Beachbar vor der eigenen Tür aufgeschüttet. Auch abendliches Programm wird angeboten.Mit Osnabrückern i